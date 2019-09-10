На Полтавщині після укусу водяного щура помер чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. На Полтавщині місцевий житель, якого на річці покусав водяний щур, заразився лептоспірозом та помер. Про це йдеться в публікації лікаря-епідеміолога ДУ “Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України” Валентина Шаповала, передає УНН.
“У цьому році в області зареєстровано вже 3 випадки лептоспірозу у Лохвицькому, Шишацькому, Чорнухинському районах. Медикам вдалось врятувати життя двом хворим. Але останній випадок, який трапився у серпні цього року у Чорнухинському районі закінчився трагічно”, — зазначають в лабораторному центрі.
Так, повідомляється, що хворий заразився на лептоспіроз у річці Удай, де щодня ловив рибу і був покусаний водяним щуром.
"Захворювання мало гострий перебіг, хворий займався самолікуванням, але коли вже втратив свідомість був госпіталізований в лікарню. Та було вже занадто пізно. Розслідування даного випадку, яке проводилось фахівцями ДУ “Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України” підтвердило наявність збудника лептоспірозу серед мишовидних гризунів", — йдеться в повідомленні.
У лабораторному центрі зазначають, що в останні роки в Україні спостерігається ріст захворюваності на лептоспіроз і почастішання важкого перебігу з летальністю, яка зросла в 10 разів, а також відмічається тенденція до урбанізації лептоспірозів. Найбільш поширений лептоспіроз у західних і центральних областях України. Щорічно в Україні реєструється понад 300 випадків на лептоспіроз, який призводить до загибелі близько 80 людей.
Як повідомляв УНН, минулого місяця на Львівщині двох людей госпіталізували з лептоспірозом.