В Полтавской области после укуса водяной крысы умер мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Полтавской области местный житель, которого на реке покусала водяная крыса, заразился лептоспирозом и умер. Об этом говорится в публикации врача-эпидемиолога ГУ "Полтавский областной лабораторный центр МЗ Украины" Валентина Шаповала, передает УНН.
"В этом году в области зарегистрировано уже 3 случая лептоспироза в Лохвицком, Шишацком, Чернухинском районах. Медикам удалось спасти жизнь двум больным. Но последний случай, произошедший в августе этого года в Чернухинском районе закончился трагически", - отмечают в лабораторном центре.
Так, сообщается, что больной заразился лептоспирозом в реке Удай, где ежедневно ловил рыбу и был укушен водяной крысой.
"Заболевания имело острое течение, больной занимался самолечением, но когда потерял сознание был госпитализирован в больницу. Но было уже слишком поздно. Расследование данного случая, которое проводилось специалистами ГУ "Полтавский областной лабораторный центр МЗ Украины" подтвердило наличие возбудителя лептоспироза среди мышевидных грызунов", - говорится в сообщении.
В лабораторном центре отмечают, что в последние годы в Украине наблюдается рост заболеваемости лептоспирозом и учащение тяжелого течения с летальностью, которая выросла в 10 раз, а также отмечается тенденция к урбанизации лептоспирозов. Наиболее распространенный лептоспироз в западных и центральных областях Украины. Ежегодно в Украине регистрируется более 300 случаев лептоспироза, который приводит к гибели около 80 человек.
Как сообщал УНН, в прошлом месяце во Львовской области два человека госпитализированы с лептоспирозом.