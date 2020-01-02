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На полігоні "Широкий лан" сталася пожежа, військовий отримав опіки

На полігоні "Широкий лан" сталася пожежа, військовий отримав опіки

Київ • УНН

 • 9696 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. У військовому наметовому містечку 235-го міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів ("Широкий лан") 31 грудня сталася пожежа, один військовослужбовець отримав опіки і був госпіталізований. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"31 грудня 2019 року близько 5:30 на території наметового містечка 235 міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів спалахнув намет, через порив вітру вогонь перекинувся на два інших. Внаслідок цього, згоріло загалом три намети. Один військовослужбовець отримав опіки і наразі перебуває у шпиталі. Його стан задовільний", - вказали в оборонному відомстві.

Як зазначається, за цим фактом проводиться службове розслідування.

Нагадаємо, у листопаді у військовій частині на Львівщині сталася пожежа: один офіцер загинув, у ще одного опіки.

Українські Національні Новини

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