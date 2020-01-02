На полигоне "Широкий лан" произошел пожар, военный получил ожоги
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В военном палаточном городке 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений ("Широкий лан") 31 декабря произошел пожар, один военнослужащий получил ожоги и был госпитализирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"31 декабря 2019 года около 5:30 на территории палаточного городка 235 межвидового центра подготовки военных частей и подразделений вспыхнула палатка, из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других. В результате, сгорело всего три палатки. Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное", - указали в оборонном ведомстве.
Как отмечается, по данному факту проводится служебное расследование.
Напомним, в ноябре в военной части во Львовской области произошел пожар: один офицер погиб, у еще одного ожоги.