На пляжі в Одесі знайшли тіло 27-річного чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Сьогодні на пляжі в Одесі потонув 27-річний чоловік – його тіло знайшли у 150 метрах від берега. Про це повідомив прес-секретар заступника міського голови Микола Покровський, передає УНН.
"Сьогодні близько 11:00 на пляжі "Чкаловський" потонув 27-річний чоловік. За попередньою інформацією, компанія із 5 людей вночі розпивала на пляжі алкогольні напої та вранці вирішила скупатися", – йдеться в повідомленні.
Тіло загиблого рятувальники знайшли у 150 метрах від берега. Наразі на місці пригоди працюють поліція та слідчі.
Нагадаємо, біля Поштової площі в Києві водолази ДСНС витягли з води двох чоловіків.