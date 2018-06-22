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На пляжі в Одесі знайшли тіло 27-річного чоловіка

На пляжі в Одесі знайшли тіло 27-річного чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Сьогодні на пляжі в Одесі потонув 27-річний чоловік – його тіло знайшли у 150 метрах від берега. Про це повідомив прес-секретар заступника міського голови Микола Покровський, передає УНН.

"Сьогодні близько 11:00 на пляжі "Чкаловський" потонув 27-річний чоловік. За попередньою інформацією, компанія із 5 людей вночі розпивала на пляжі алкогольні напої та вранці вирішила скупатися", – йдеться в повідомленні.

Тіло загиблого рятувальники знайшли у 150 метрах від берега. Наразі на місці пригоди працюють поліція та слідчі.

Нагадаємо, біля Поштової площі в Києві водолази ДСНС витягли з води двох чоловіків

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