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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 8701 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 100666 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 108567 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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На пляже в Одессе нашли тело 27-летнего мужчины

На пляже в Одессе нашли тело 27-летнего мужчины

Киев  •  УНН

 • 13991 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Сегодня на пляже в Одессе утонул 27-летний мужчина – его тело нашли в 150 метрах от берега. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя городского головы Николай Покровский, передает УНН.

"Сегодня около 11:00 на пляже "Чкаловский" утонул 27-летний мужчина. По предварительной информации, компания из 5 человек ночью распивала на пляже алкогольные напитки и утром решила искупаться", - говорится в сообщении.

Тело погибшего спасатели нашли в 150 метрах от берега. Сейчас на месте происшествия работают полиция и следователи.

Напомним, возле Почтовой площади в Киеве водолазы ГСЧС вытащили из воды двух мужчин.

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