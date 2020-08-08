На півночі Китаю зафіксували ще одну смерть від чуми

Як говориться в поширеній заяві, в місті введено підвищений (3-й) рівень реагування на епідеміологічну небезпеку до кінця 2020 року.

6 серпня адміністрація Внутрішньої Монголії поінформувала про смерть однієї людини в місті Баотоу від кишкової форми чуми. Для того, щоб не допустити поширення захворювання, медики ізолювали кілька десятків жителів, які контактували з інфікованими.

Органи епідеміологічного контролю час від часу фіксують випадки захворювання на чуму в степовій зоні на півночі КНР, а також в сусідній Монголії. Найчастіше зараження відбувається після вживання в їжу м’яса гризунів, що вкрай небезпечно, оскільки вони часто виявляються переносниками інфекції.