На півдні ЗСУ знищили майже 40 окупантів, танк та чотири одиниці ворожої броньованої техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. За минулу добу українські захисники знищили 39 російських окупантів, танк та чотири одиниці іншої броньованої техніки ворога. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування “Південь”.
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“Нашими винищувачами та гелікоптерами попарно відпрацьовано 3 авіаційні удари по скупченню живої сили та військової техніки противника в трьох районах Херсонщини”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
В цілому за добу підтверджені втрати ворога склали 39 рашистів, 1 танк Т-72, 4 одиниці іншої броньованої та 3 — автомобільної техніки. Також, знищено 2 склади боєприпасів на Миколаївщині, 1 — на Херсонщині.
Нагадаємо
З початку вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 34 850 окупантів.