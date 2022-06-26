Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 34 850 окупантів

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 26.06 орієнтовно такі:

особового складу – приблизно 34850 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1532 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 3659 (+14) од,

артилерійських систем – 764 (+0) од,

РСЗВ – 243 (+2) од,

засоби ППО – 99 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 184 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4),

крилаті ракети – 139 (+2),

кораблі/катери – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2564 (+4) од,

спеціальна техніка – 60 (+0).

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Бахмутському та Курахівському напрямках.