Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 34 850 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. З початку вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 34 850 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 26.06 орієнтовно такі:
особового складу – приблизно 34850 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1532 (+21) од,
бойових броньованих машин ‒ 3659 (+14) од,
артилерійських систем – 764 (+0) од,
РСЗВ – 243 (+2) од,
засоби ППО – 99 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 184 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4),
крилаті ракети – 139 (+2),
кораблі/катери – 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2564 (+4) од,
спеціальна техніка – 60 (+0).
У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Бахмутському та Курахівському напрямках.