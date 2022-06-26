Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 34 850 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. С начала вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 34 850 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 26.06 ориентировочно такие:
личного состава – около 34850 (+150) человек ликвидировано,
танков ‒ 1532 (+21) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3659 (+14) ед,
артиллерийских систем – 764 (+0) ед,
РСЗО – 243 (+2) ед,
средства ПВО – 99 (+0) ед,
самолетов – 217 (+0) ед,
вертолетов – 184 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4),
крылатые ракеты – 139 (+2),
корабли/катера – 14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2564 (+4) ед,
специальная техника – 60 ( +0).
В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Бахмутском и Кураховском направлениях.