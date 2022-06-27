На юге ВСУ уничтожили почти 40 оккупантов, танк и четыре единицы вражеской бронированной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 39 российских оккупантов, танк и четыре единицы другой бронированной техники врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование “Юг”.
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“Нашими истребителями и вертолетами попарно отработаны 3 авиационных удара по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонской области”, — говорится в сообщении.
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В целом за сутки подтвержденные потери врага составили 39 рашистов, 1 танк Т-72, 4 единицы другой бронированной и 3 — автомобильной техники. Также, уничтожены 2 склады боеприпасов на Николаевщине, 1 — на Херсонщине.
Напомним
С начала вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 34 850 оккупантов.