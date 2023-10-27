На півдні України знищено 3 керовані авіаційні ракети та 2 безпілотники “Ланцет”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На півдні України знищено 3 керовані авіаційні ракети Х-59 та 2 ударних безпілотники “Ланцет” рф. Про це УНН повідомляє з посиланням Повітряні Сили ЗС України.
Деталі
Повідомляється, що 27 жовтня 2023 року в результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” знищено:
• на Миколаївщині — 3 керовані авіаційні ракети Х-59;
• на Херсонщині — 2 ударних безпілотники “Ланцет”.
Доповнення
Сили оборони у ніч на 27 жовтня у небі над Україною знищили п’ять із шести запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed.