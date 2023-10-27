На юге Украины уничтожено 3 управляемые авиационные ракеты и 2 беспилотника "Ланцет"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На юге Украины уничтожено 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 2 ударных беспилотника “Ланцет” рф. Об этом УНН сообщает с ссылкой Воздушные Силы ВС Украины.
Детали
Сообщается, что 27 октября 2023 года в результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования “Юг” уничтожено:
• на Николаевщине — 3 управляемые авиационные ракеты Х-59;
• на Херсонщине — 2 ударных беспилотника “Ланцет”.
Дополнение
Силы обороны в ночь на 27 октября в небе над Украиной уничтожили пять из шести запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.