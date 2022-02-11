На підвищення виплат військовим: нардепам передали пропозиції додатково виділити Міноборони 11,8 млрд грн - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Наразі вже підвищено виплати військовим медикам, льотчикам, є рішення по снайперам, на фініші рішення по ССО. І це лише перші кроки. Пропозиції Міноборони щодо необхідності додаткового виділення у 2022 році 11,8 млрд грн., які планується спрямувати на підвищення виплат військовим та першочергові потреби, вже передані народним депутатам, повідомив міністр оборони Олексій Резніков у своєму блогу, пише УНН.
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“На самому фініші бюджетного процесу вдалося додати до бюджету Міноборони на 2022 рік 2,5 млрд. грн. Сьогодні ми маємо найбільший бюджет оборони за усі роки Незалежності – понад 133 млрд. грн. У тому числі – 29 млрд на озброєння і техніку”, – підкреслив міністр.
Резніков також додав, що рівень забезпечення фінансування Державного оборонного замовлення сягає – 99,75%. Станом на 1 грудня було 85%.
Також за вище рахунок згаданих 2,5 млрд у Міноборони почали реалізацію програми поступового підвищення грошового забезпечення в армії.
Повідомляється, що наразі вже підвищено виплати військовим медикам, льотчикам, є рішення по снайперам, на фініші рішення по ССО, тощо.
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“І це лише перші кроки. Пропозиції Міноборони щодо необхідності додаткового виділення у 2022 році 11,8 млрд грн, які планується спрямувати на підвищення виплат військовим та першочергові потреби, вже передані народним депутатам і зареєстровані у якості проекту змін до Державного бюджету України на 2022 рік”, - додав Резніков.
Додамо
Як інформував УНН, наказом міністра оборони Олексія Резнікова на першому етапі підвищення грошового забезпечення у 2022 році збільшено виплати для усіх категорій медичних працівників, які проходять службу або працюють у сфері оборони. Підвищене грошове забезпечення нараховується з 1 січня 2022 року.