На повышение выплат военным: нардепам передали предложения дополнительно выделить Минобороны 11,8 млрд грн - Резников

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сейчас уже повышены выплаты военным медикам, летчикам, есть решения по снайперам, на финише решения по ССО. И это лишь первые шаги. Предложения Минобороны о необходимости дополнительного выделения в 2022 году 11,8 млрд грн, которые планируется направить на повышение выплат военным и первоочередные нужды, уже переданы народным депутатам, сообщил министр обороны Алексей Резников в своем блоге, пишет УНН.