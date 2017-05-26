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На перехресті просп. П. Тичини та вул. Шумського у Києві впорядкували круговий рух

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. На розі просп. Павла Тичини та вул. Шумського у Києві (мікрорайон Березняки) впорядковано круговий рух відповідно до положень Закону України „Про дорожній рух“ (відносно пріоритетності транспортних засобів, які рухаються колом)”. Фахівці також розробили нову схему організації дорожнього руху та встановили дорожні знаки. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

На перехресті просп. П. Тичини та вул. Шумського у Києві впорядкували круговий рух

"25 травня на перехресті просп. Павла Тичини та вул. Шумського (мікрорайон Березняки) співробітники Центру вдосконалення організації та безпеки дорожнього руху КП “Київдорсервіс” впорядкували круговий рух відповідно до положень закону України № 4246 “Про внесення змін у статтю 41 Закону України „Про дорожній рух“ (відносно пріоритетності транспортних засобів, які рухаються колом)”, - йдеться у повідомленні.

Фахівці також розробили нову схему організації дорожнього руху та встановили дорожні знаки.

Окрім того, 25 травня співробітники служби експлуатації підприємства замінили 6 світлофорів на перехресті вулиць Мельникова та Сім’ї Хохлових, а 26 травня планують замінити 7 світлофорів на світлофорному об’єкті на вул. Дегтярівській, 36-38.

Як повідомляв УНН 26 травня, рух київських тролейбусів №15, 38 тимчасово закривається.

Також маршрут тролейбусів № 41 у Києві зміниться 27-28 травня.

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