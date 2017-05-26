На перекрестке просп. П. Тычины и ул. Шумского в Киеве упорядочили круговое движение

"25 мая на перекрестке просп. П. Тычины и ул. Ю. Шумского (микрорайон Березняки) сотрудники Центра совершенствования организации и безопасности дорожного движения КП "Киевдорсервис" упорядочили круговое движение в соответствии с положениями закона Украины № 4246" О внесении изменений в статью 41 Закона Украины "О дорожном движении" (относительно приоритетности транспортных средств, движущихся кругом)", - говорится в сообщении.

Специалисты также разработали новую схему организации дорожного движения и установили дорожные знаки.

Кроме того, 25 мая сотрудники службы эксплуатации предприятия заменили 6 светофоров на перекрестке улиц Мельникова и Семьи Хохловых, а 26 мая планируют заменить 7 светофоров на светофорном объекте на ул. Дегтяревской, 36-38.

Как сообщал УНН 26 мая, движение киевских троллейбусов №15, 38 временно закрывается.

Также маршрут троллейбусов № 41 в Киеве изменится 27-28 мая.