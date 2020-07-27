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На озері Світязь перекинувся катамаран з неповнолітніми

На озері Світязь перекинувся катамаран з неповнолітніми

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. На озері Світязь перекинувся катамаран, на якому було вісім людей, серед них двоє неповнолітніх. Потерпілих доставили на берег, ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС у Волинській області.

"26 липня о 14:58 до служби "101" надійшло повідомлення про те, що на озері Світязь в урочищі Гряда біля смт Шацьк перекинувся катамаран і у воді опинились вісім людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на допомогу людям на моторному човні вирушили водолази групи водолазно-рятувальних робіт.

"Катамаран, на якому плавали відпочивальники, перевернувся, і восьмеро людей, зокрема двоє дітей 12 і 6 років, без рятувальних жилетів опинилися у воді на глибині близько 2-3 м. Допомога знадобилася шістьом з них. Потерпілих на човнах доставили на берег, медичної допомоги вони не потребували", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні протягом липня на воді загинуло більше 200 людей.

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