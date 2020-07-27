На озері Світязь перекинувся катамаран з неповнолітніми
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. На озері Світязь перекинувся катамаран, на якому було вісім людей, серед них двоє неповнолітніх. Потерпілих доставили на берег, ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС у Волинській області.
"26 липня о 14:58 до служби "101" надійшло повідомлення про те, що на озері Світязь в урочищі Гряда біля смт Шацьк перекинувся катамаран і у воді опинились вісім людей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на допомогу людям на моторному човні вирушили водолази групи водолазно-рятувальних робіт.
"Катамаран, на якому плавали відпочивальники, перевернувся, і восьмеро людей, зокрема двоє дітей 12 і 6 років, без рятувальних жилетів опинилися у воді на глибині близько 2-3 м. Допомога знадобилася шістьом з них. Потерпілих на човнах доставили на берег, медичної допомоги вони не потребували", - додали у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні протягом липня на воді загинуло більше 200 людей.