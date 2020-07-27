На озере Свитязь перевернулся катамаран с несовершеннолетними
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. На озере Свитязь перевернулся катамаран, на котором было восемь человек, среди них двое несовершеннолетних. Пострадавших доставили на берег, никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Волынской области.
"26 июля в 14:58 в службу "101" поступило сообщение о том, что на озере Свитязь в урочище Гряда возле пгт Шацк перевернулся катамаран и в воде оказались восемь человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на помощь людям на моторной лодке отправились водолазы группы водолазно-спасательных работ.
"Катамаран, на котором плавали отдыхающие, перевернулся, и восемь человек, в том числе двое детей 12 и 6 лет, без спасательных жилетов оказались в воде на глубине около 2-3 м. Помощь понадобилась шестерым из них. Пострадавших на лодках доставили на берег, в медицинской помощи они не нуждались", - добавили в сообщении.
Напомним, в Украине в течение июля на воде погибло более 200 человек.