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На Одещині завершено ремонт ще однієї багатопрофільної лікарні

На Одещині завершено ремонт ще однієї багатопрофільної лікарні

Київ • УНН

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В Одеській області відкрили оновлені відділення КНП "Доброславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування".

Після капітального ремонту на Одещині відкрили оновлені відділення КНП "Доброславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування". Про це повідомляє Одеська ОВА, передає УНН.

Деталі

Уточнюється, що протягом 2023 року за державні та місцеві кошти було здійснено ремонтні роботи та укріплення матеріально-технічної бази лікарні. Зокрема,  капітальний ремонт терапевтичного та хірургічного відділення, а також поточні ремонти дитячого, гінекологічного, пологового, реанімаційного, терапевтичного та приймального відділень з облаштуванням прилеглої території.

"У 2023 році було продовжено виконання заходів Обласної цільової програми "Здоров’я Одещини на 2021-2023 роки", в рамках якої здійснювалось укріплення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я області, забезпечення соціально вразливих верств населення необхідними лікарськими засобами та витратними матеріалами, відбувався розвиток мережі реабілітаційних сервісів", - заявив під час відкриття відділень заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов.

У подальшому Одеська обласна військова адміністрація планує надати допомогу медичному закладу у ремонті харчового блоку.

"Департаментом охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації розроблено заходи обласної цільової програми "Здоров’я Одещини" на 2024-2026 роки, виконання яких дозолить значно підвищити якість та своєчасність надання медичної допомоги для найуразливіших верств населення, дасть можливість забезпечити сучасними, доступними, пацієнтоорієнованими медичними послугами жителів найвіддаленіших населених пунктів Одеської області, відповідно до вимог та викликів сучасності", - заявила заступник директора Департаменту охорони здоровʼя Оксана Рокунець-Сорочан.

Нагадаємо, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер назвав сферу охорони здоровʼя - одним із пріоритетів роботи обладміністрації. За останні місяці на Одещині відбулися суттєві зміни у цій сфері, зокрема кадрові. Щонайменше пʼять обласних медичних центрів отримали нових керівників. В багатьох лікарнях йдуть ремонти, медзаклади забезпечуються належним обладнанням.

При цьому вагому підтримку надають міжнародні партнери та волонтери. Так, нещодавно українські благодійники закупили унікальні опікові ліжка для однієї з лікарень Одещини - такі ліжка в Україні зʼявилися вперше. Унікальність їх полягає в тому, що пацієнти навіть з самим складними ступенями опіків зможуть лікуватися відтепер на Одещині.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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