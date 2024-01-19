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В Одесской области завершен ремонт еще одной многопрофильной больницы

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 08:26  •  13891 просмотра

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В Одесской области открыли обновленные отделения КНП "Доброславская многопрофильная больница интенсивного лечения".

После капитального ремонта в Одесской области открыли обновленные отделения КНП "Доброславская многопрофильная больница интенсивного лечения". Об этом сообщает Одесская ОВА, передает УНН.

Детали

Уточняется, что в течение 2023 года за государственные и местные средства были осуществлены ремонтные работы и укрепление материально-технической базы больницы. В частности,  капитальный ремонт терапевтического и хирургического отделения, а также текущие ремонты детского, гинекологического, родильного, реанимационного, терапевтического и приемного отделений с обустройством прилегающей территории.

"В 2023 году было продолжено выполнение мероприятий Областной целевой программы "Здоровье Одесской области на 2021-2023 годы", в рамках которой осуществлялось укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения области, обеспечение социально уязвимых слоев населения необходимыми лекарственными средствами и расходными материалами, происходило развитие сети реабилитационных сервисов", - заявил во время открытия отделений заместитель председателя Одесской областной военной администрации Александр Харлов.

В дальнейшем Одесская областная военная администрация планирует оказать помощь медицинскому учреждению в ремонте пищевого блока.

"Департаментом здравоохранения Одесской облгосадминистрации разработаны мероприятия областной целевой программы "Здоровье Одесской области" на 2024-2026 годы, выполнение которых позволит значительно повысить качество и своевременность оказания медицинской помощи для наиболее уязвимых слоев населения, даст возможность обеспечить современными, доступными, пациентоориентированными медицинскими услугами жителей самых отдаленных населенных пунктов Одесской области, в соответствии с требованиями и вызовами современности", - заявила заместитель директора Департамента здравоохранения Оксана Рокунец-Сор

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер назвал сферу здравоохранения - одним из приоритетов работы обладминистрации. За последние месяцы в Одесской области произошли существенные изменения в этой сфере, в частности кадровые. По меньшей мере пять областных медицинских центров получили новых руководителей. Во многих больницах идут ремонты, медучреждения обеспечиваются надлежащим оборудованием.

При этом весомую поддержку оказывают международные партнеры и волонтеры. Так, недавно украинские благотворители закупили уникальные ожоговые кровати для одной из больниц Одесской области - такие кровати в Украине появились впервые. Уникальность их заключается в том, что пациенты даже с самым сложными степенями ожогов смогут лечиться отныне в Одесской области.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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