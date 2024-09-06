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На Одещині скасували відключення світла до 16:00

На Одещині скасували відключення світла до 16:00

Київ • УНН

 • 10959 перегляди

ДТЕК повідомив про скасування відключень електроенергії в Одеській області до 16:00 6 вересня.

Жителям Одеської області сьогодні, 6 вересня, не будуть відключати електроенергію до 16:00, повідомили у ДТЕК, передає УНН.

Одеська область: до 16:00 відключення світла скасовано. В разі змін будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі

- йдеться у повідомленні.

Напередодні в Укренегро повідомляли, що у п'ятницю, 6 вересня, по всій Україні діятимуть стабілізаційні графіки відключень світла.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоУНН-Одеса

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