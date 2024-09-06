В Одесской области отменили отключение света до 16:00
Киев • УНН
ДТЭК сообщил об отмене отключений электроэнергии в Одесской области до 16:00 6 сентября.
Жителям Одесской области сегодня, 6 сентября, не будут отключать электроэнергию до 16:00, сообщили в ДТЭК, передает УНН.
Одесская область: до 16:00 отключение света отменено. В случае изменений будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале
Накануне в Укренегро сообщали, что в пятницу, 6 сентября, по всей Украине будут действовать стабилизационные графики отключений света.