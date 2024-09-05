Світла буде більше: як діятимуть графіки відключень 6 вересня
Київ • УНН
ДТЕК повідомив про введення стабілізаційних графіків відключень світла по всій Україні 6 вересня.
У п'ятницю, 6 вересня, по всій Україні діятимуть стабілізаційні графіки відключень світла. Про це заявили в ДТЕК, передає УНН.
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За інформацією від Укренерго завтра (6 вересня - ред.) буде задіяна одна черга стабілізаційних відключень впродовж всієї доби
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Експерти прогнозують можливі відключення електроенергії в Україні від 12 до 20 годин на добу в осінньо-зимовий період.