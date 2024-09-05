Света будет больше: как будут действовать графики отключений 6 сентября
Киев • УНН
ДТЭК сообщил о введении стабилизационных графиков отключений света по всей Украине 6 сентября.
В пятницу, 6 сентября, по всей Украине будут действовать стабилизационные графики отключений света. Об этом заявили в ДТЭК, передает УНН.
Детали
По информации от Укрэнерго завтра (6 сентября - ред.) будет задействована одна очередь стабилизационных отключений в течение всех суток
Українці імпортували енергозберігаюче обладнання на понад 7 млрд грн. від початку дії пільг5 сентября 2024, 13:39 • 11055 просмотров
Напомним,
Эксперты прогнозируют возможные отключения электроэнергии в Украине от 12 до 20 часов в сутки в осенне-зимний период.