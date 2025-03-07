На Одещині через російські атаки 20 тисяч людей залишаються без світла - Кіпер

Протягом останнього тижня Одеська область постійно піддається російським обстрілам. Через це наразі 20 тисяч людей в області залишаються без світла. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону , передає УНН.

Ми бачимо системний обстріл, направлений саме на знищення нашої енергосистеми для того, щоб звичайні мешканці Одеського регіону залишилися без світла. Цієї ночі постраждало близько 30 будинків, а за останній тиждень - близько 150 будинків - повідомив Олег Кіпер.

Нагадаємо

Вранці 7 березня в Одеській області проходили атаки на енергетичні об'єкти ДТЕК, а за останні два з половиною тижні було здійснено вже шість ударів по інфраструктурі компанії. Протягом чотирьох ночей поспіль ворог завдавав руйнувальних ударів по інфраструктурі.