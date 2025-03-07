На Одещині через російські атаки 20 тисяч людей залишаються без світла - Кіпер
Київ • УНН
Через системні російські обстріли 20 тисяч жителів Одеської області залишились без світла. За тиждень пошкоджено близько 150 будинків, лише за останню ніч постраждало 30 будівель.
Протягом останнього тижня Одеська область постійно піддається російським обстрілам. Через це наразі 20 тисяч людей в області залишаються без світла. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону , передає УНН.
Ми бачимо системний обстріл, направлений саме на знищення нашої енергосистеми для того, щоб звичайні мешканці Одеського регіону залишилися без світла. Цієї ночі постраждало близько 30 будинків, а за останній тиждень - близько 150 будинків
Нагадаємо
Вранці 7 березня в Одеській області проходили атаки на енергетичні об'єкти ДТЕК, а за останні два з половиною тижні було здійснено вже шість ударів по інфраструктурі компанії. Протягом чотирьох ночей поспіль ворог завдавав руйнувальних ударів по інфраструктурі.