В Одесской области из-за российских атак 20 тысяч человек остаются без света - Кипер
Киев • УНН
Из-за систематических российских обстрелов 20 тысяч жителей Одесской области остались без света. За неделю повреждено около 150 домов, только за последнюю ночь пострадало 30 зданий.
На протяжении последней недели Одесская область постоянно подвергается российским обстрелам. Из-за этого в настоящее время 20 тысяч человек в области остаются без света. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона, передает УНН.
Мы видим системный обстрел, направленный именно на уничтожение нашей энергосистемы, чтобы обычные жители Одесского региона остались без света. Этой ночью пострадало около 30 домов, а за последнюю неделю - около 150 домов
Напоминаем
Утром 7 марта в Одесской области проходили атаки на энергетические объекты ДТЭК, а за последние два с половиной недели было совершено уже шесть ударов по инфраструктуре компании. На протяжении четырех ночей подряд враг наносил разрушительные удары по инфраструктуре.