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В Одесской области из-за российских атак 20 тысяч человек остаются без света - Кипер

Киев • УНН

 • 23545 просмотра

Из-за систематических российских обстрелов 20 тысяч жителей Одесской области остались без света. За неделю повреждено около 150 домов, только за последнюю ночь пострадало 30 зданий.

В Одесской области из-за российских атак 20 тысяч человек остаются без света - Кипер

На протяжении последней недели Одесская область постоянно подвергается российским обстрелам. Из-за этого в настоящее время 20 тысяч человек в области остаются без света. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы видим системный обстрел, направленный именно на уничтожение нашей энергосистемы, чтобы обычные жители Одесского региона остались без света. Этой ночью пострадало около 30 домов, а за последнюю неделю - около 150 домов

- сообщил Олег Кипер.

Напоминаем

Утром 7 марта в Одесской области проходили атаки на энергетические объекты ДТЭК, а за последние два с половиной недели было совершено уже шесть ударов по инфраструктуре компании. На протяжении четырех ночей подряд враг наносил разрушительные удары по инфраструктуре.

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