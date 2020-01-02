На Одещині водолази дістали з озера тіло зниклого рибалки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В Одеській області водолази знайшли в озері зниклого чоловіка без ознак життя, який напередодні рибалив на гумовому човні посеред озера та зник. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Одеській області.
"1 січня о 19:00 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від чергового поліції, що в м. Рені, приблизно о 12-й годині чоловік на гумовому човні вийшов на воду для риболовлі в озері “Криве” та не повернувся. До проведення пошукових робіт було залучено водолазне відділення водолазно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Працівники ДСНС провели огляд берегової лінії та пошук людини на воді. 2 січня об 11:30 зниклого чоловіка 1961 року народження без ознак життя було знайдено та вилучено на берег", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що причина події встановлюється.
Нагадаємо, у Києві водолази дістали з озера тіло чоловіка.