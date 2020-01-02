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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 40316 просмотра

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5 марта, 17:33 • 121436 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Одесской области водолазы достали из озера тело пропавшего рыбака

В Одесской области водолазы достали из озера тело пропавшего рыбака

Киев  •  УНН

 • 9384 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В Одесской области водолазы нашли в озере пропавшего мужчину без признаков жизни, который накануне рыбачил на резиновой лодке посреди озера и исчез. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

"1 января в 19:00 в службу спасения 101 поступило сообщение от дежурного полиции, в г. Рени, что примерно в 12 часов мужчина на резиновой лодке вышел на воду для рыбалки в озере "Кривое" и не вернулся. К проведению поисковых работ было привлечено водолазное отделение водолазно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. Сотрудники ГСЧС провели осмотр береговой линии и поиск мужчины на воде. 2 января в 11:30 пропавший мужчина 1961 года без признаков жизни был обнаружен и изъят на берег", - говорится в сообщении.

Указано, что причина происшествия устанавливается.

Напомним, в Киеве водолазы достали из озера тело мужчины.

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