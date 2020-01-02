В Одесской области водолазы достали из озера тело пропавшего рыбака

"1 января в 19:00 в службу спасения 101 поступило сообщение от дежурного полиции, в г. Рени, что примерно в 12 часов мужчина на резиновой лодке вышел на воду для рыбалки в озере "Кривое" и не вернулся. К проведению поисковых работ было привлечено водолазное отделение водолазно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. Сотрудники ГСЧС провели осмотр береговой линии и поиск мужчины на воде. 2 января в 11:30 пропавший мужчина 1961 года без признаков жизни был обнаружен и изъят на берег", - говорится в сообщении.

Указано, что причина происшествия устанавливается.

Напомним, в Киеве водолазы достали из озера тело мужчины.