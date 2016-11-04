На Одещині відкрили меморіальну дошку Герою І.Іванову
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Пам’ятний знак установили на стіні школи у Білгород-Дністровському, де навчався загиблий Герой Ігор Іванов. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Учні школи та учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблого.
Нагадаємо, Герой загинув 2 травня 2014 р. в центрі Одеси в ході боїв проти проросійських та російських терористів. Йому було лише 27 років. Ігор — учасник подій 19-20 лютого на Майдані. Нагороджений посмертно медаллю “За жертовність і любов до України”, орденом “Народний Герой України” та державним орденом “За мужність” ІІІ ступеня. Одну з одеських вулиць було перейменовано на його честь.