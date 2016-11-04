В Одесской области открыли Мемориальную доску Герою Украини И.Иванову

Ученики школы и участники мероприятия минутой молчания почтили память погибшего.

Напомним, Герой погиб 2 мая 2014 года в центре Одессы в ходе боев против пророссийских и российских террористов. Ему было всего 27 лет. Игорь - участник событий 19-20 февраля на Майдане. Награжден посмертно медалью "За жертвенность и любовь к Украине", орденом "Народный Герой Украины" и государственным орденом "За мужество" III степени. Одна из одесских улиц была переименована в его честь.