На Одещині та самій Одесі продовжать вимикати світло

Деталі

З графіком відключень можна ознайомитись на сайті компанії.

Через великий наплив користувачів сайт ДТЕК Одеські електромережі періодично може ставати недоступним, тож у компанії просять мати на такий випадок під рукою скриншот з графіком відключень за вашою адресою, аби кожного разу не завантажувати його на сайті.

Нагадаємо

11 листопада, по всій Україні діятимуть планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.