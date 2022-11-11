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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 55406 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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На Одещині та самій Одесі продовжать вимикати світло

На Одещині та самій Одесі продовжать вимикати світло

Київ • УНН

 • 1378679 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. 11 листопада з 15:00 у Одеській області вимикатимуть світло згідно з графіками стабілізаційних відключень. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

Деталі

З графіком відключень можна ознайомитись на сайті компанії.

Через великий наплив користувачів сайт ДТЕК Одеські електромережі періодично може ставати недоступним, тож у компанії просять мати на такий випадок під рукою скриншот з графіком відключень за вашою адресою, аби кожного разу не завантажувати його на сайті.

Нагадаємо

11 листопада, по всій Україні діятимуть планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Українські Національні Новини

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