На Одещині та самій Одесі продовжать вимикати світло
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. 11 листопада з 15:00 у Одеській області вимикатимуть світло згідно з графіками стабілізаційних відключень. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.
Деталі
З графіком відключень можна ознайомитись на сайті компанії.
Через великий наплив користувачів сайт ДТЕК Одеські електромережі періодично може ставати недоступним, тож у компанії просять мати на такий випадок під рукою скриншот з графіком відключень за вашою адресою, аби кожного разу не завантажувати його на сайті.
Нагадаємо
11 листопада, по всій Україні діятимуть планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.