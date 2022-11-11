На Одесщине и Одессе продолжат выключать свет

Детали

С графиком отключений можно ознакомиться на сайте компании.

Из-за большого наплыва пользователей сайт ДТЭК Одесские электросети периодически может становиться недоступным, поэтому у компании просят иметь на такой случай под рукой скриншот с графиком отключений по вашему адресу, чтобы каждый раз не загружать его на сайте.

Напомним

11 ноября, по всей Украине будут действовать плановые отключения. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.