На Одесщине и Одессе продолжат выключать свет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. 11 ноября с 15:00 в Одесской области будут выключать свет согласно графикам стабилизационных отключений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.
Детали
С графиком отключений можно ознакомиться на сайте компании.
Из-за большого наплыва пользователей сайт ДТЭК Одесские электросети периодически может становиться недоступным, поэтому у компании просят иметь на такой случай под рукой скриншот с графиком отключений по вашему адресу, чтобы каждый раз не загружать его на сайте.
Напомним
11 ноября, по всей Украине будут действовать плановые отключения. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.