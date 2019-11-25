На Одещині судитимуть начальника районного відділу державної виконавчої служби за хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника Арцизького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області, якого підозрюють в отримані двох тисяч доларів неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника Арцизького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області, підозрюваного у вимаганні 2000 доларів США за стягнення боргу за судовим рішенням. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві", - йдеться в повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець вимагав від громадянина неправомірну вигоду у сумі 2 тисяч доларів США. За ці кошти посадовець обіцяв стягнути борг у розмірі 189 тисяч гривень в рамках виконавчого провадження.
Гроші посадовець отримував частинами – спочатку 500 доларів США, згодом ще 1000 доларів США.
Чоловіку інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
У разі доведення вини, посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, посадовця ГУ ДФС у Київській області затримано на одержанні неправомірної вигоди в сумі 2500 доларів США.