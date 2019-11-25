В Одесской области будут судить начальника районного отдела государственной исполнительной службы за взятку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника Арцизского районного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Одесской области, которого подозревают в получении двух тысяч долларов неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника Арцизского районного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Одесской области, подозреваемого в вымогательстве 2000 долларов США за взыскание долга по судебному решению. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что чиновник требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 2 тысяч долларов США. За эти средства чиновник обещал взыскать долг в размере 189 тысяч гривен в рамках исполнительного производства.
Деньги чиновник получал частями - сначала 500 долларов США, впоследствии еще 1000 долларов США.
Мужчине инкриминируют принятия предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства вины, должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.
Напомним, чиновник ГУ ГФС в Киевской области задержан на получении неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США.