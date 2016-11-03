На Одещині прикордонники вилучили більше тонни контрафактного алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Співробітники Держприкордонслужби України виявили в місті Рені Одеської області місця зберігання сурогатного спиртного, повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.
Оперативники служби виявили підроблений алкоголь в одному з приватних будинків і в офісах деяких поштових перевізників.
В результаті обшуків міжвідомча група виявила 600 літрів фальсифікованого коньяку, 320 літрів спирту і ще близько 150 літрів інших алкогольних напоїв.
В цілому правоохоронці вилучили понад 1 тонни незаконно виготовленої продукції. Товари передали представникам Госфіскальной служби.
За інформацією прикордонників, фальсифікат виготовляли в приватному житлі і потім продавали в регіонах України, поширюючи з допомогою кур’єрських служб.
Нагадаємо, станом на 21 жовтня, за даними Держспоживлсужби, кількість загиблих від отруєння алкоголем в Україні зросла до 66 осіб.
Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, Держпродспоживслужба не реагує належним чином на масові отруєння алкоголем.
Так, зокрема, він наголошує на тому, що перевірки стихійних та легальних точок продажу алкоголю почалися лише за декілька місяців потому, як були зафіксовані перші випадки отруєнь.