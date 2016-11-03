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В Одесской области пограничники изъяли более тонны контрафактного алкоголя

В Одесской области пограничники изъяли более тонны контрафактного алкоголя

Киев • УНН

 • 6861 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сотрудники Госпогранслужбы Украины обнаружили в городе Рени Одесской области места хранения суррогатного спиртного, сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

Оперативники службы обнаружили поддельный алкоголь в одном из частных домов и в офисах некоторых почтовых перевозчиков.

В результате обысков межведомственная группа обнаружила 600 литров фальсифицированного коньяка, 320 литров спирта и еще около 150 литров других алкогольных напитков.

В целом правоохранители изъяли более 1 тонны незаконно изготовленной продукции. Товары передали представителям Госфискальной службы.

По информации пограничников, фальсификат изготавливали в частном жилье и потом продавали в регионах Украины, распространяя с помощью курьерских служб.

Напомним, по состоянию на 21 октября, по данным Госпотребслужбы, количество погибших от отравления алкоголем в Украине возросло до 66 человек.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, Госпродпотребслужба не реагирует должным образом на массовые отравления алкоголем.

Так, в частности, он отмечает, что проверки стихийных и легальных точек продажи алкоголя начались лишь через несколько месяцев после того, как были зафиксированы первые случаи отравлений.

Украинские Национальные Новости

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