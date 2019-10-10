На Одещині пограбували громадянина Лаоса
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У селі Василівка Біляївського району на Одещині невідомі пограбували громадянина Республіки Лаос. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Троє невстановлених осіб проникли до приватного будинку, в якому мешкає громадянин Лаосу - чоловік 1967 року народження, який працює на промисловому ринку.
Нападники зв’язали чоловіка та заволоділи коштами на суму близько 100 тисяч гривень. Після цього втекли з місця події.
За фактом розбійного нападу розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, в Одеській області в сквері виявлено труп.