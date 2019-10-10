В Одесской области ограбили гражданина Лаоса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В селе Васильевка Беляевского района Одесской области неизвестные ограбили гражданина Республики Лаос. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Трое неустановленных человек проникли в частный дом, в котором проживает гражданин Лаоса - мужчина 1967 года рождения, который работает на промышленном рынке.
Нападавшие связали мужчину и завладели средствами на сумму около 100 тысяч гривен. После этого скрылись с места происшествия.
По факту разбойного нападения начато досудебное расследование.
Напомним, в Одесской области в сквере обнаружен труп.