На Одещині медики та педагоги вийшли на акцію протесту

Зокрема, учора в районі села Шабо Білгород-Дністровського району жителі перекрили автотрасу на Одесу в знак протесту проти закриття травматологічного відділення Шабівської районної лікарні.

Рішення про закриття травматологічного відділення прийнято відповідно до постанови Кабміну про проведення медичної реформи. До протестувальників приєдналися і жителі Маразліївської об'єднаної територіальної громади, які виступають проти закриття шкіл. Активісти мають намір продовжувати акції протесту доти, поки їхні вимоги не будуть задоволені.

Нагадаємо, вчора у Роздільнянському районі жителі трьох сіл перекрили дорогу у напрямку державного кордону.