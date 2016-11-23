В Одесской области медики и педагоги вышли на акцию протеста
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Белгород-Днестровском районе жители вышли на акцию протеста против закрытия школ и больницы. Об этом активисты сообщили в Facebook, передает корреспондент УНН.
В частности, вчера в районе села Шабо Белгород-Днестровского района жители перекрыли автотрассу на Одессу в знак протеста против закрытия травматологическое отделение Шабовской районной больницы.
Решение о закрытии травматологического отделения принято в соответствии с постановлением Кабмина о проведении медицинской реформы. К протестующим присоединились и жители Маразлиевской объединенной территориальной общины, выступающие против закрытия школ. Активисты намерены продолжать акции протеста до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.
Напомним, вчера в Раздельнянском районе жители трех сел перекрыли дорогу в направлении государственной границы .