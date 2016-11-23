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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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В Одесской области медики и педагоги вышли на акцию протеста

Киев • УНН

 • 9259 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Белгород-Днестровском районе жители вышли на акцию протеста против закрытия школ и больницы. Об этом активисты сообщили в Facebook, передает корреспондент УНН.

В Одесской области медики и педагоги вышли на акцию протеста

В частности, вчера в районе села Шабо Белгород-Днестровского района жители перекрыли автотрассу на Одессу в знак протеста против закрытия травматологическое отделение Шабовской районной больницы.

Решение о закрытии травматологического отделения принято в соответствии с постановлением Кабмина о проведении медицинской реформы. К протестующим присоединились и жители Маразлиевской объединенной территориальной общины, выступающие против закрытия школ. Активисты намерены продолжать акции протеста до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

Напомним, вчера в Раздельнянском районе жители трех сел перекрыли дорогу в направлении государственной границы .

Украинские Национальные Новости

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