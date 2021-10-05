На Одещині горить буксир на території судоремонтного заводу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Ізмаїлі Одеської області на території судоремонтного заводу горить буксир. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України, інформує УНН.
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“5 жовтня о 16:21 у м. Ізмаїл на території судноремонтного заводу в пришвартованому буксирі, який знаходиться на ремонті, в каюті виникла пожежа. О 17:38 пожежу локалізовано на площі 60 м кв. Жертв та постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.
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Зазначимо, що до гасіння залучено 18 осіб та 5 одиниць техніки.
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