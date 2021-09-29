У Києві на Оболоні вибухнув трансформатор. Низка будинків залишилась без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Києві, на Оболонському проспекті, 14 вибухнула трансформаторна будка. Інформацію журналісту УНН підтвердила прес-секретар ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.
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“Так, вибухнув (трансформатор - ред.). Заявка про вибух надійшла о 20:26. Рятувальники не могли приступити до гасіння пожежі, тому що він під напругою. Чекали, поки “Київенерго” дасть допуск. Допуск дали лише о 21:13, і одразу рятувальники приступили до гасіння пожежі”, - розповіла Водолога.
Деталі
За наданою інформацією, наразі у будинках, які були підключені до трансформатора, немає світла. На місці працюють рятувальники. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо
27 вересня у Донецькій області на приватному подвір’ї стався вибух. Як повідомили у поліції, 44-річний чоловік отримав чисельні травми.