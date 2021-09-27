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На подвір'ї будинку у Донецькій області стався вибух, поранено чоловіка

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Донецькій області на приватному подвір’ї стався вибух. Як повідомили у поліції, 44-річний чоловік отримав чисельні травми, передає УНН.

Деталі

Учора, 26 вересня, до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію чоловіка з травмами різного ступеня тяжкості. Мешканець села Комар постраждав внаслідок вибуху невідомого предмета.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції Великої Новосілки та вибухотехніки.

Зі слів потерпілого відомо, що декілька місяців тому він знайшов та приніс додому невідомий предмет, а вчора вирішив підключити його дроти до електромережі, після чого стався вибух.

В результаті чоловік отримав чисельні травми. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Додамо

Поліцейські виявили та вилучили уламки від невідомого приладу, походження якого встановлюється.

Попередня правова кваліфікація ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 з позначкою “Нещасний випадок” Кримінального кодексу України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Черкащині 14-річний хлопець вдарив молотком по снаряду і загинув від вибуху

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