Во дворе дома в Донецкой области произошел взрыв, ранен мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Донецкой области на частном дворе произошел взрыв. Как сообщили в полиции, 44-летний мужчина получил многочисленные травмы, передает УНН.
Детали
Вчера, 26 сентября, в полицию поступило сообщение о госпитализации мужчины с травмами различной степени тяжести. Житель села Комар пострадал в результате взрыва неизвестного предмета.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции Великой Новоселки и взрывотехники.
По словам пострадавшего известно, что несколько месяцев назад он нашел и принес домой неизвестный предмет, а вчера решил подключить его провода к электросети, после чего произошел взрыв.
В результате мужчина получил многочисленные травмы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Добавим
Полицейские обнаружили и изъяли обломки неизвестного прибора, происхождение которого устанавливается.
Предварительная правовая квалификация ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 с пометкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.
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