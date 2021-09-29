В Киеве на Оболони взорвался трансформатор. Ряд домов осталась без света
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Киеве, на Оболонском проспекте, 14 взорвалась трансформаторная будка. Информацию журналисту УНН подтвердила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
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"Да, взорвался (трансформатор - ред.). Заявка о взрыве поступила в 20:26. Спасатели не могли приступить к тушению пожара, так как он под напряжением. Ждали, пока "Киевэнерго" даст допуск. Допуск дали только в 21:13, и сразу спасатели приступили к тушению пожара", - рассказала Водолога.
Детали
По имеющейся информации, сейчас в домах, которые были подключены к трансформатору, нет света. На месте работают спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним
27 сентября в Донецкой области на частном дворе произошел взрыв. Как сообщили в полиции, 44-летний мужчина получил многочисленные травмы.