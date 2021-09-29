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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 111605 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 108466 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 107378 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Киеве на Оболони взорвался трансформатор. Ряд домов осталась без света

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Киеве, на Оболонском проспекте, 14 взорвалась трансформаторная будка. Информацию журналисту УНН подтвердила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Цитата

"Да, взорвался (трансформатор - ред.). Заявка о взрыве поступила в 20:26. Спасатели не могли приступить к тушению пожара, так как он под напряжением. Ждали, пока "Киевэнерго" даст допуск. Допуск дали только в 21:13, и сразу спасатели приступили к тушению пожара", - рассказала Водолога.

Детали

По имеющейся информации, сейчас в домах, которые были подключены к трансформатору, нет света. На месте работают спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним

27 сентября в Донецкой области на частном дворе произошел взрыв. Как сообщили в полиции, 44-летний мужчина получил многочисленные травмы.

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