В Одесской области горит буксир на территории судоремонтного завода
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Измаиле Одесской области на территории судоремонтного завода горит буксир. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, информирует УНН.
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“5 октября в 16:21 в г. Измаил на территории судоремонтного завода в пришвартованном буксире, который находится на ремонте, в каюте возник пожар. В 17:38 пожар локализован на площади 60 м кв. жертв и пострадавших нету”, — говорится в сообщении.
Детали
Отметим, что к тушению привлечены 18 человек и 5 единиц техники.
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