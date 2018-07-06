На Одещині чоловіка забили на смерть металевим прутом, а тіло намагалися спалити

По гарячих слідах зловмисників затримали та повідомили їм про підозру. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.



"Затримані особи підозрюються у тому, що у м. Болград нанесли 37-річному громадянину численні удари металевим прутом по голові, внаслідок чого чоловік помер. Надалі для приховання слідів злочину вони підпалили тіло жертви", - йдеться у повідомленні.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).



Нагадаємо, зловмиснику, який жорстоко убив літню жінку у Голосіївському районі Києва, оголошено про підозру.