На Одещині чоловіка забили на смерть металевим прутом, а тіло намагалися спалити
Київ • УНН
ОДЕСА - КИЇВ. 06 липня. УНН. Правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві чоловіка у м. Болград. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
По гарячих слідах зловмисників затримали та повідомили їм про підозру. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
"Затримані особи підозрюються у тому, що у м. Болград нанесли 37-річному громадянину численні удари металевим прутом по голові, внаслідок чого чоловік помер. Надалі для приховання слідів злочину вони підпалили тіло жертви", - йдеться у повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Нагадаємо, зловмиснику, який жорстоко убив літню жінку у Голосіївському районі Києва, оголошено про підозру.