В Одесской области мужчину забили насмерть металлическим прутом, а тело пытались сжечь

По горячим следам злоумышленников задержали и сообщили им о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.



"Задержанные лица подозреваются в том, что в пгт. Болград нанесли 37-летнему гражданину многочисленные удары металлическим прутом по голове, в результате чего мужчина скончался. В дальнейшем для сокрытия следов преступления они подожгли тело жертвы", - говорится в сообщении.



По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).



Напомним, злоумышленнику, который жестоко убил пожилую женщину в Голосеевском районе Киева, объявлено о подозрении.