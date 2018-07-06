В Одесской области мужчину забили насмерть металлическим прутом, а тело пытались сжечь

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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ОДЕССА - КИЕВ. 6 июля. УНН. Правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве мужчины в пгт. Болград. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По горячим следам злоумышленников задержали и сообщили им о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

"Задержанные лица подозреваются в том, что в пгт. Болград нанесли 37-летнему гражданину многочисленные удары металлическим прутом по голове, в результате чего мужчина скончался. В дальнейшем для сокрытия следов преступления они подожгли тело жертвы", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, злоумышленнику, который жестоко убил пожилую женщину в Голосеевском районе Киева, объявлено о подозрении.

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