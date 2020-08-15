На Одещині чоловік побив та прикував ланцюгом до батареї 10-річного хлопчину

“50-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння вдарив в обличчя 10-річного сина своєї співмешканки та прив’язав його за ногу ланцюгом до батареї. Про такий метод виховання дитини в правоохоронні органи заявила бабуся хлопчика, якій пожалілася онучка — старша на п’ять років сестра підлітка”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мати, яку неодноразово притягували до відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків, заявила, що не бачила, щоб співмешканець ображав її дітей.

“В ході досудового розслідування з будинку родини поліцейські вилучили ланцюг, яким правопорушник „виховував“ хлопчика, та інші речові докази його протиправних дій. Наразі чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Йому загрожує до п’яти років позбавленням волі”, — повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, у Києві бабуся залишила двох дітей біля магазину і не повернулася за ними.